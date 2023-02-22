Georgios Tsaftaridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tsaftaridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Tsaftaridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Tsaftaridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Tsaftaridis 2 Mayıs 1990 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Τσαφταρίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Tsaftaridis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Tsaftaridis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Tsaftaridis'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Tsaftaridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Tsaftaridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Temmuz 2013 yılında Doxa Vyronos
15 Ağustos 2014 yılında Asteras Varis
1 Ağustos 2015 yılında Ionikos Nikeas
24 Şubat 2016 yılında Asteras Varis
30 Temmuz 2016 yılında Proodeftiki
24 Ekim 2016 yılında Panachaiki
17 Eylül 2017 yılında AE Kifisias
1 Temmuz 2018 yılında AO Egaleo
29 Temmuz 2020 yılında PAO Rouf
13 Ağustos 2021 yılında Proodeftiki
19 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis
Georgios Tsaftaridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Tsaftaridis şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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