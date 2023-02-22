Georgios Tsiakoumis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tsiakoumis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Georgios Tsiakoumis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Tsiakoumis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.