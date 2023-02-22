Georgios Tsiakoumis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tsiakoumis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Tsiakoumis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Tsiakoumis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Tsiakoumis 29 Mart 2003 tarihinde Nafpaktos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Τσιακούμης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Tsiakoumis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Tsiakoumis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Tsiakoumis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Tsiakoumis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
5 Şubat 2023 yılında Almopos
Georgios Tsiakoumis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Tsiakoumis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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