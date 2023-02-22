Georgios Tsilingiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tsilingiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Tsilingiris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Tsilingiris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Tsilingiris 19 Eylül 2001 tarihinde Xanthi şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Τσιλιγγίρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Tsilingiris Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIS Agency yapmaktadır. Georgios Tsilingiris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 2 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Tsilingiris'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Tsilingiris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Tsilingiris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Tsilingiris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Tsilingiris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında AO Xanthi

26 Şubat 2021 yılında OF Ierapetras

30 Haziran 2021 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2022 yılında Makedonikos

Georgios Tsilingiris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Tsilingiris şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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