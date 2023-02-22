Georgios Tsioflias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tsioflias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Tsioflias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Tsioflias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Tsioflias 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Τσιόφλιας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Tsioflias Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Tsioflias'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Tsioflias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Tsioflias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras
Georgios Tsioflias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Tsioflias şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.
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