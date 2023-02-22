Georgios Tzavellas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tzavellas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Tzavellas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Tzavellas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Tzavellas 26 Kasım 1987 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Τζαβέλλας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Tzavellas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Georgios Tzavellas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Tzavellas'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Tzavellas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tzavellasg/?hl=de

Georgios Tzavellas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Tzavellas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgios Tzavellas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Tzavellas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AO Terpsithea

1 Temmuz 2006 yılında AO Kerkyra

31 Ocak 2008 yılında Panionios

1 Temmuz 2010 yılında E. Frankfurt

31 Ocak 2012 yılında Monaco

30 Haziran 2012 yılında E. Frankfurt

7 Ağustos 2012 yılında Monaco

2 Eylül 2013 yılında PAOK

21 Ocak 2017 yılında Alanyaspor

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina

Georgios Tzavellas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Tzavellas şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Tzavellas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 3 gol atmıştır.

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