Georgios Tzelepis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tzelepis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Tzelepis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Tzelepis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Tzelepis 12 Kasım 1999 tarihinde Komotini şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Τζελέπης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Tzelepis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Georgios Tzelepis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Tzelepis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Tzelepis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Tzelepis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Tzelepis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Tzelepis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Panthrakikos

28 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında AO Xanthi

10 Ocak 2019 yılında Ergotelis

4 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras

Georgios Tzelepis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Tzelepis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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