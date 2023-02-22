Georgios Tzovaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tzovaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Tzovaras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Tzovaras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgios Tzovaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tzovaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Tzovaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Tzovaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Tzovaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Tzovaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Tzovaras 3 Kasım 1999 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Τζοβάρας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Tzovaras Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Georgios Tzovaras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Tzovaras'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Tzovaras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tzovaras11/

Georgios Tzovaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Tzovaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgios Tzovaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Tzovaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Slo. Bratislava

2 Ekim 2020 yılında Ap. Larisas

2 Nisan 2021 yılında Niki Volou

14 Ocak 2022 yılında Atromitos Athen

Georgios Tzovaras kimdir

Georgios Tzovaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Tzovaras şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kala Nera Volou, AE 2002

Georgios Tzovaras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Georgios Tzovaras nereli

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