Georgios Vagiannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Vagiannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Vagiannidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Vagiannidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Vagiannidis 12 Eylül 2001 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Βαγιαννίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Vagiannidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Georgios Vagiannidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Vagiannidis'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgios Vagiannidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Vagiannidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Vagiannidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Vagiannidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2017 yılında Panathinaikos

1 Eylül 2020 yılında Inter

1 Ekim 2020 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2021 yılında Inter

3 Eylül 2021 yılında Panathinaikos B

1 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Georgios Vagiannidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Vagiannidis şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Vagiannidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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