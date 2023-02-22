Georgios Valerianos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Valerianos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Valerianos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Valerianos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Valerianos 13 Şubat 1992 tarihinde Piraeus şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Βαλεριάνος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Valerianos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perpetuum IQ yapmaktadır. Georgios Valerianos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Valerianos'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Valerianos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Valerianos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Georgios Valerianos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Valerianos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2010 yılında Thrasyvoulos

30 Haziran 2011 yılında Olimpiakos

15 Ocak 2012 yılında AO Glyfadas

30 Haziran 2012 yılında Olimpiakos

30 Ağustos 2012 yılında OFI Girit

30 Ağustos 2013 yılında AO Kavala

22 Temmuz 2014 yılında Iraklis

12 Ağustos 2015 yılında Apollon Smyrnis

30 Ocak 2016 yılında Platanias

14 Temmuz 2016 yılında Apollon Smyrnis

25 Temmuz 2017 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2019 yılında Pafos FC

14 Temmuz 2019 yılında Riga

31 Ağustos 2019 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

Georgios Valerianos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Valerianos şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Valerianos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.