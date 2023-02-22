Georgios Vourgountzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Vourgountzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Vourgountzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Vourgountzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Vourgountzis 1 Temmuz 2000 tarihinde Pyrgos şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Βουργουντζής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Vourgountzis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Vourgountzis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Vourgountzis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Vourgountzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Vourgountzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Vourgountzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Vourgountzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paniliakos

22 Temmuz 2019 yılında AS Rodos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Georgios Vourgountzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Vourgountzis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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