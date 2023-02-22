Georgios Vrakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Vrakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Vrakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Vrakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Vrakas 28 Nisan 2001 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Βρακάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Vrakas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Georgios Vrakas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Georgios Vrakas'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Vrakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Vrakas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Vrakas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Vrakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında Napoli U19

16 Ağustos 2020 yılında PAOK

21 Ağustos 2021 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2023 yılında PAOK

Georgios Vrakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Vrakas şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Georgios Vrakas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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