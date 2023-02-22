Georgios Xenitidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Xenitidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Xenitidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Xenitidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Xenitidis 4 Eylül 1999 tarihinde Xanthi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Ξενιτίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Xenitidis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Georgios Xenitidis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Xenitidis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgios Xenitidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Xenitidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Xenitidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Xenitidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

17 Ağustos 2020 yılında Jeunesse Esch

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

1 Temmuz 2022 yılında Panetolikos

Georgios Xenitidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Xenitidis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgios Xenitidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Akadimia Vistonidas

Yunanistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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