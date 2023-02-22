Georgios Zisis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Zisis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Zisis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Zisis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Zisis 23 Nisan 1999 tarihinde Kalamata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Ζήσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Zisis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgios Zisis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 9 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Georgios Zisis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Zisis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Zisis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgios Zisis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Zisis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2017 yılında Asteras Tripoli

3 Temmuz 2018 yılında Eginiakos

30 Haziran 2019 yılında Asteras Tripoli

18 Eylül 2019 yılında An. Giannitson

16 Ocak 2020 yılında AO Episkopi

9 Ağustos 2020 yılında OF Ierapetras

Georgios Zisis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Zisis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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