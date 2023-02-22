Georgios Zournatzakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Zournatzakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Zournatzakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georgios Zournatzakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georgios Zournatzakis 15 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Ζουρνατζάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georgios Zournatzakis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Zournatzakis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Georgios Zournatzakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georgios Zournatzakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
18 Ocak 2022 yılında Poseidon Mich.
1 Temmuz 2022 yılında Apollon U19
28 Ocak 2023 yılında Apollon Pontou
Georgios Zournatzakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georgios Zournatzakis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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