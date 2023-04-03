Georgiy Karginov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Karginov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Karginov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Karginov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Karginov 29 Ocak 2001 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Каргинов Георгий Аланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Karginov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Georgiy Karginov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Georgiy Karginov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Karginov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Karginov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgiy Karginov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Karginov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2019 yılında Spartak V.

12 Temmuz 2019 yılında Zenit II

1 Ağustos 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2023 yılında Khimki 2

Georgiy Karginov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Karginov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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