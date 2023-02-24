Geralb Smajli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geralb Smajli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Geralb Smajli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Geralb Smajli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Geralb Smajli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geralb Smajli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Geralb Smajli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geralb Smajli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geralb Smajli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geralb Smajli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geralb Smajli 16 Mayıs 2002 tarihinde Waregem şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk,Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geralb Smajli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Geralb Smajli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Geralb Smajli'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Geralb Smajli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geralb Smajli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Geralb Smajli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geralb Smajli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2014 yılında KF Vllaznia U17

13 Ekim 2017 yılında B Tiranë U19

1 Eylül 2018 yılında Shkëndija U19

22 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia U19

1 Temmuz 2021 yılında KF Vllaznia

Geralb Smajli kimdir

Geralb Smajli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geralb Smajli şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Geralb Smajli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U20 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Geralb Smajli nereli

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