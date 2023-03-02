Gerald Muchechetere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerald Muchechetere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gerald Muchechetere kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerald Muchechetere ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.