Gerald Muchechetere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerald Muchechetere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerald Muchechetere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gerald Muchechetere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gerald Muchechetere 6 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Zimbabve uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gerald Muchechetere Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bloc Talent yapmaktadır. Gerald Muchechetere, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına - tarihinde katılmıştır. Gerald Muchechetere'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gerald Muchechetere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gerald Muchechetere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gerald Muchechetere şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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