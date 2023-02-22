Gerard Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerard Doherty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerard Doherty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerard Doherty 24 Ağustos 1981 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerard Doherty Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerard Doherty'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerard Doherty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerard Doherty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerard Doherty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerard Doherty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında Derry City

1 Şubat 1999 yılında Derby

1 Temmuz 2001 yılında TNS

1 Ocak 2004 yılında Barry

30 Haziran 2004 yılında TNS

1 Ocak 2008 yılında Derry City

1 Ocak 2019 yılında Crusaders

1 Temmuz 2021 yılında Finn Harps

28 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2023 yılında Cliftonville

Gerard Doherty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerard Doherty şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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