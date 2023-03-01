Gerard Garner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerard Garner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerard Garner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerard Garner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerard Garner 2 Kasım 1998 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerard Garner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerard Garner'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gerard Garner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerard Garner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerard Garner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerard Garner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fleetwood U21

7 Ağustos 2017 yılında Southport

1 Ekim 2017 yılında Fleetwood U21

4 Kasım 2017 yılında Bamber Bridge

1 Ocak 2018 yılında Fleetwood U21

7 Mart 2018 yılında FC United

31 Mayıs 2018 yılında Fleetwood U21

1 Temmuz 2018 yılında Fleetwood

25 Ekim 2020 yılında Gateshead

31 Aralık 2020 yılında Fleetwood

31 Ocak 2023 yılında Barrow

Gerard Garner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerard Garner şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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