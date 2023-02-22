Gerardo Bruna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerardo Bruna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerardo Bruna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerardo Bruna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerardo Bruna 29 Ocak 1991 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gerardo Alfredo Bruna Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerardo Bruna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Gerardo Bruna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gerardo Bruna'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerardo Bruna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerardo Bruna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerardo Bruna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerardo Bruna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Liverpool Res.

1 Temmuz 2011 yılında Blackpool

1 Eylül 2013 yılında SD Huesca

8 Ağustos 2014 yılında Tranmere Rovers

4 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2014 yılında Whitehawk

2 Şubat 2015 yılında Accrington St.

15 Şubat 2016 yılında Ottawa Fury

1 Aralık 2018 yılında Bilinmiyor

5 Şubat 2019 yılında Derry City

3 Şubat 2021 yılında Shelbourne

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2022 yılında Dungannon

Gerardo Bruna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerardo Bruna şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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