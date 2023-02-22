Gerasimos Bakadimas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerasimos Bakadimas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerasimos Bakadimas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerasimos Bakadimas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerasimos Bakadimas 6 Haziran 2000 tarihinde Xiromero şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεράσιμος Μπακαδήμας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerasimos Bakadimas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Gerasimos Bakadimas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gerasimos Bakadimas'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gerasimos Bakadimas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerasimos Bakadimas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerasimos Bakadimas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerasimos Bakadimas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2019 yılında Panetolikos

31 Ocak 2020 yılında AE Mesolongiou

30 Haziran 2020 yılında Panetolikos

29 Mart 2021 yılında Anag. Karditsas

6 Ağustos 2021 yılında Panetolikos

14 Eylül 2022 yılında PAS Giannina

Gerasimos Bakadimas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerasimos Bakadimas şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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