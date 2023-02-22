Gerasimos Kounadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerasimos Kounadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gerasimos Kounadis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gerasimos Kounadis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.