Gerasimos Kounadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerasimos Kounadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerasimos Kounadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gerasimos Kounadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gerasimos Kounadis 18 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεράσιμος Κουνάδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gerasimos Kounadis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına - tarihinde katılmıştır. Gerasimos Kounadis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gerasimos Kounadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gerasimos Kounadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gerasimos Kounadis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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