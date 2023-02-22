Gerasimos Voukelatos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerasimos Voukelatos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerasimos Voukelatos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerasimos Voukelatos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerasimos Voukelatos 29 Mart 1998 tarihinde Kefalonia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεράσιμος Βουκελάτος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerasimos Voukelatos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Gerasimos Voukelatos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gerasimos Voukelatos'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerasimos Voukelatos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerasimos Voukelatos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerasimos Voukelatos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerasimos Voukelatos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında Panionios

24 Ağustos 2018 yılında Platanias

21 Eylül 2018 yılında Panionios

15 Ocak 2019 yılında GS Kallithea

1 Temmuz 2019 yılında AOK Kerkyra

4 Şubat 2020 yılında Platanias

17 Ekim 2020 yılında Olymp. Volou

4 Eylül 2021 yılında AO Egaleo

23 Ağustos 2022 yılında AO Episkopi

Gerasimos Voukelatos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerasimos Voukelatos şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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