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Gerbera Yetiştiricisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Gerbera Yetiştiricisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Gerbera Yetiştiricisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gerbera Yetiştiricisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 6113.35

Meslek Adı : Gerbera Yetiştiricisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiriciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak Gerbera yetiştiren kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Gerbera Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Üretim tekniklerini araştırmak
b)    Ekim dikim yerlerini hazırlamak
c)    Sera türlerini araştırmak
d)    Çevre koşullarını düzenlemek
e)    Kültürel işlemleri yapmak
f)    Gerbera yetiştirmek
g)    Pazarlama organizasyonu yapmak


                vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 
Güncel Meslek : EVET

Gerbera Yetiştiricisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü mesleği için “7523.36” kod olarak kullanılır iken Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü mesleği için “7322.48” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Gerbera Yetiştiricisi Meslek Kodu “6113.35” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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