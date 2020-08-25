"Gerçeğin Peşinde" isimli programla televizyon ekranlarına geri dönen ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımı ile gündem oldu. Sunucu programa hazırlık aşamasını takipçileri ile paylaştı.

55 yaşındaki başarılı sunucu Serap Paköz Star TV ekranlarında "Gerçeğin Peşinde" programıyla yeniden ekranlara döndü. Serap Paköz ilk günki yayını öncesi kulisten makyajsız halini paylaştı.

SERAP PAKÖZ MAKYAKSIZ HALİYLE TANINAMADI

Kendi makyajını kendisinin yaptığını dile getiren Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şaşırttı.

makyajsız haliyle bambaşka biri gibi görünen Serap Paköz'ün takipçileri de beğenenler ve beğenmeyenler olarak ikiye bölündü.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz (d. 15 Haziran 1965, Ankara), Türk sunucu.

15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programını hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programını hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmaktadır. Fakat 28 Haziran 2019 tarihinde TV8 ekranlarındaki son Gerçeğin Peşinde programını sunmuştur ve program yeni sezonda Star TV'ye geçmiştir. Sunucusu da İnci Ertuğrul olmuştur. Fakat 2020 yeni sezonunda tekrar Star TV'deki Gerçeğin Peşinde programını sunacaktır.

GERÇEĞİN PEŞİNDE YENİDEN STAR TV'DE

Serap Paköz'ün sunumuyla; "Gerçeğin Peşinde" yeni sezonuyla 24 Ağustos Pazartesi saat 13.15'te Star'da!

Yapımcılığını Bloom Medya ve Skala Yapım’ın üstlendiği “Gerçeğin Peşinde”, ekranların sevilen yüzü Serap Paköz’ün sunumuyla, hafta içi her gün Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek.

Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz’ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ve Avukat Hasan Kocabey de katkı sağlayacak.