GERÇEK ŞU Kİ; ERMENİLER TÜRKLERE SOYKIRIM YAPTI
Türkiye ve Müslüman düşmanı ülkeler her 24 Nisan’da aynı nakaratı tekrar ediyorlar. “Halbuki gerçek onların söylediklerinin tam tersidir. Aslında Ermeniler Türkleri katlettiler, soykırım yaptılar, Anadoluda taş üstünde taş bırakmadılar. Müslüman Türk ve Kürt köylerini yakıp yıktılar, yüzyıllardır birlikte yaşadıkları Müslüman komşularını gözlerini kırpmadan öldürdüler, ağaçları bile kestiler. Müslüman halkı diri diri toplu mezarlara gömdüler, Camilere toplayıp yaktılar.” Bu katliamlarını Avrupa’dan ve Ruslardan aldıkları silahlar ve onların destekleri ile yaptılar. Kendi suçlarını örtmek için her yıl aynı saldırıları yapıyorlar. Tarihi belgelere baksalar gerçeği görecekler fakat; gerçekleri görmeye cesaretleri yoktur. Gerçekler yerine yalan ve iftiraları tekrar ediyorlar; algılar üzerinden siyasi sonuç çıkarmaya çalışıyorlar.
24 NİSAN’DA NE OLMUŞTU?
24 NİSAN 1915; TÜRKLERİ KATLEDEN ERMENİ HINÇAK VE TAŞNAK ÇETELERİNİN KATLİAMLARININ DURDURULMASI VE SUÇLULARIN BELİRLENMESİ İÇİN OSMANLI DEVLETİ DAHİLİYE NEZARETİNİN (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI) GENELGE YAYINLADIĞI TARİHTİR. OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRMESİNİ FIRSAT BİLEN RUSYA, İNGİLTERE VE FRANSA; ERMENİLERE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA BİR DEVLET KURMAYI VADEDEREK, RUSYA’DAN GETİRDİKLERİ ERMENİ ÇETELERLE BİRLİKTE; YÜZYILLARDIR OSMANLI VATANDAŞI OLAN BAZI ERMENİLERİ AYAKLANDIRMIŞ VE KATLİAM YAPTIRMIŞLARDIR. YÜZBİNLERCE TÜRK VE MÜSLÜMAN KATLEDİLMİŞTİR. MÜSLÜMANLAR ÖNCE İŞKENCEDEN GEÇİRİLMİŞ SONRA DA KATLEDİLMİŞLERDİR. BİR KISMI DA CAMİİ’LERE DOLDURULARAK YAKILMIŞLARDIR. BİRÇOĞU DA MUHACİR OLARAK İÇ BÖLGELERE GÖÇETMEK, MUHACİR OLMAK ZORUNDA KALMIŞLARDIR. DAHA SONRAKİ YILLARDA TÜRKLERE AİT YÜZLERCE TOPLU MEZAR BULUNMUŞTUR. İŞKENCE VE TOPLU KATLİAM RESİMLERİNE BAKMAYA VE BELGELERİ OKUMAYA YÜREK DAYANMIYOR. BUNUN CANLI ŞAHİTLERİ NİNELERİMİZİ, DEDELERİMİZİ BİZZAT ÇOCUKLUĞUMUZDA DİNLEMİŞTİK. ARŞİVLERDE BELGELERİ DE MEVCUTTUR. GÜNÜMÜZDE AVRUPA VE AMERİKA’DA ETKİN BİR KISIM GÜÇLER; YALAN VE İFTİRA SENARYOLARI İLE DURUMU TERS YÜZ EDEREK TÜRKİYE’YE BASKI KURMAYA, TÜRKİYE’NİN BAŞINA ÇORAP ÖRMEYE ÇALIŞIYORLAR.
BİZ DEVLET VE MİLLET OLARAK; BU GERÇEKLERİ DÜNYAYA ANLATMALIYIZ. TARİHTE OLAN OLAYLARI TERSYÜZ EDEREK, SİYASİ AMAÇLARINA ALET EDEN BİR KISIM AVRUPA ÜLKELERİNİN, AMERİKA’NIN VE ERMENİLERİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAPTIĞI KATLİAMLARI ONLARA HATIRLATIRIZ. DAHA 1974 YILINA KADAR AMERİKA’DA YERLİLER KUŞ GİBİ AVLANIYORDU. FRANSIZLAR AFRİKA’DA, CEZAYİR’DE YAPAGELDİKLERİ SOYKIRIMLARIN HESABINI VERMEDİLER. İNGİLİZLER ZATEN BU İŞİN ÖNDE GİDENİDİRLER. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE OSMANLI TOPRAKLARINA AÇ KURTLAR GİBİ SALDIRAN; İNGİLİZLER, FRANSIZLAR, YUNANLILAR, ERMENİLER VE RUSLAR MÜSLÜMANLARI SOYKIRIMA TABİ TUTTULAR. BUNUN HESABINI HENÜZ KİMSE SORMADI AMA TARİH UNUTMAZ! GERÇEKLERİN BİR GÜN ORTAYA ÇIKMA GİBİ BİR HUYU VARDIR. BİZ SORAMADIK; İNŞALLAH GELECEK NESİLLERİMİZ BUNLARIN HESABINI SORACAKTIR.
TARİHİ OLAYLARI PARLAMENTO KARARLARINA KONU YAPMANIN YARIM KALAN EMELLERİNİ TAMAMLAMA ARZUSU OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİZ. OSMANLI DEVLETİ’Nİ YIKAN BU EMPERYALİSTLER ŞİMDİ DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ ZAYIFLATMAK VE PARÇALAMAK İÇİN FARKLI SENARYOLAR ÜRETMİŞLERDİR. BİZ TARİH BOYUNCA; DÜNYAYA İNSANLIĞI ÖĞRETMİŞ BİR MİLLETİZ. YÜZYILLARDIR MAZLUM VE MAĞDURLARIN KORUYUCUSU OLMUŞUZ. AMAN DİLEYENE, ELİNİ UZATANA ELİMİZİ UZATMIŞIZ. İLERİYE BAKIYORUZ, KİMSEYE DÜŞMANLIK GÜTMÜYORUZ. TEK VATAN, TEK BAYRAK, TEK MİLLET VE TEK DEVLET ŞUURU İLE TARİHTE OLDUĞU GİBİ HER DİNE VE MİLLETE MENSUP TÜM VATANDAŞLARIMIZLA HUZUR VE BARIŞ İÇİNDE BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ VE DEVAM EDECEĞİZ.
GERÇEKLERİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMALIYIZ. TARAFLI VE ÖN YARGILI TARİH OKUMALARINA VE UYDURMALARA KARŞIYIZ. TARİHİMİZDE YÜZÜMÜZÜ KIZARTACAK VE MİLLETİMİZİ UTANDIRACAK İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ HİÇBİR OLAY YOKTUR. BU İFTİRALARA ÜNİVERSİTELERİMİZ VE TARİHÇİ BİLİM ADAMLARIMIZ ARAŞTIRMA VE KİTAPLARI İLE DUR DEMELİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ VE VATANSEVER SİYASETÇİLERİMİZ İÇERİDE VE DIŞARIDA DOĞRULARI ANLATMAYA DEVAM ETMELİDİRLER. DOĞRULAR SUSARSA; YALANLARIN KARANLIK BULUTLARI ORTALIĞI KAPLAR VE GERÇEKLER GÖRÜNMEZ OLUR.
MAALESEF; BU MİLLETİN EKMEĞİNİ YİYİP, ONA İFTİRA EDEN YERLİ İŞBİRLİKÇİLER DE VAR. ONLARI DA KINIYORUM. BU MİLLETİN MECLİSİNE GİRME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP OLMUŞ, KENDİNİ BİLMEZ BİR MİLLETVEKİLİNİN VERMİŞ OLDUĞU TEKLİF ONLAR İÇİN BİR UTANÇ VESİKASIDIR, ONA DESTEK VERENLERİN, YA DA SES ÇIKARMAYANLARIN NE KADAR KARANLIK VE TEHLİKELİ BİR ANLAYIŞA SAHİP OLDUKLARI DA ORTAYA ÇIKMIŞTIR. UYAN EY MİLLETİM! SENİ ÖZ VATANINDA MUHACİR YAPMAK İSTEYENLERİ, BU CENNET VATANI PARÇALAYIP ERMENİLERE VE AMERİKA’YA PEŞKEŞ ÇEKMEK İSTEYENLERİ VE ONLARLA İŞBİRLİĞİ YAPANLARI İYİ TANI! SAKIN BU SÜFLÎ GİRİŞİMLERİ, AĞIR HAKARETLERİ VE ŞANLI TARİHİMİZE YAPTIKLARI İFTİRALARI UNUTMA!