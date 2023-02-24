Gerg%C5%91 Bolla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Bolla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Bolla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Bolla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Bolla 22 Şubat 2000 tarihinde Tapolca şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Bolla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerg%C5%91 Bolla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Bolla'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Bolla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Bolla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Bolla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Bolla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2017 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2018 yılında Haladás

16 Temmuz 2019 yılında NK Nafta 1903

26 Temmuz 2022 yılında Haladás

Gerg%C5%91 Bolla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Bolla şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gerg%C5%91 Bolla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sümeg VSE (-2009)

Macaristan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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