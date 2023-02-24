Gerg%C5%91 Csatari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Csatari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Csatari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Csatari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Csatari 26 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Csatari Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Csatari'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Csatari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Csatari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Csatari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Csatari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2016 yılında Diósgyőr Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2020 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr II

8 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2023 yılında Diósgyőr II

Gerg%C5%91 Csatari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Csatari şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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