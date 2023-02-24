Gerg%C5%91 Gyurkits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Gyurkits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Gyurkits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Gyurkits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Gyurkits 5 Haziran 2002 tarihinde Baja şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Gyurkits Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Gyurkits'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Gyurkits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Gyurkits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Gyurkits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Gyurkits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2018 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2019 yılında Paksi FC U19

1 Temmuz 2020 yılında Paksi FC II

1 Temmuz 2021 yılında Paksi FC

Gerg%C5%91 Gyurkits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Gyurkits şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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