Gerg%C5%91 Mahler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Mahler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Mahler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gerg%C5%91 Mahler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gerg%C5%91 Mahler 10 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gerg%C5%91 Mahler Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Mahler'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gerg%C5%91 Mahler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gerg%C5%91 Mahler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2017 yılında MTK Budapest Alt
15 Ağustos 2019 yılında Kecskemét Alt.
19 Ağustos 2020 yılında Szeged U17 - GA
1 Ocak 2022 yılında Szeged II
27 Ocak 2023 yılında Szentlőrinc SE
Gerg%C5%91 Mahler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gerg%C5%91 Mahler şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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