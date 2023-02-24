Gerg%C5%91 Major kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Major Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Major adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Major Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Major 16 Temmuz 2000 tarihinde Aba şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Major Gergő György şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Major Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Gerg%C5%91 Major, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Major'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Major Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Major isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Major Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Major futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2013 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2019 yılında Csákvár

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC II

10 Temmuz 2020 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

31 Ağustos 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

25 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

Gerg%C5%91 Major Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Major şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gerg%C5%91 Major Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sárvíz FC (-2010)

Macaristan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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