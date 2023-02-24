Gerg%C5%91 Racz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Racz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Racz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Racz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Racz 20 Kasım 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Racz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Gerg%C5%91 Racz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Racz'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Racz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Racz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Racz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Racz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2013 yılında Ferencváros II

21 Temmuz 2014 yılında Soroksár

30 Haziran 2015 yılında Ferencváros II

5 Temmuz 2016 yılında Paksi FC

1 Ocak 2023 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2023 yılında Paksi FC

Gerg%C5%91 Racz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Racz şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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