Gerg%C5%91 Szecsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Szecsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Szecsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Szecsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Szecsi 7 Şubat 1989 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Szecsi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Gerg%C5%91 Szecsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Szecsi'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Szecsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Szecsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerg%C5%91 Szecsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Szecsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2006 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2007 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2008 yılında Debrecen II

15 Ocak 2011 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2011 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2011 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2012 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2012 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2013 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2013 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2014 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2014 yılında Kisvárda

30 Haziran 2015 yılında Debrecen II

29 Temmuz 2015 yılında Balmazújváros

9 Temmuz 2019 yılında Ferencváros

11 Şubat 2021 yılında Soroksár

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros

Gerg%C5%91 Szecsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Szecsi şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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