Gergely Mim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gergely Mim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gergely Mim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gergely Mim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gergely Mim 7 Haziran 1999 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gergely Mim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Gergely Mim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gergely Mim'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gergely Mim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gergely Mim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gergely Mim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gergely Mim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2013 yılında Pécsi MFC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Pécsi MFC U17

4 Ağustos 2015 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2017 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2019 yılında Csákvár

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC II

10 Temmuz 2020 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

1 Ağustos 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Gergely Mim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gergely Mim şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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