Geri adım atıldı! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Çalışan emekliye de 5 bin TL ödenecek!

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Haliç Kongre Merkezi'nde "Yüzyılı İnşa Edenler Yüzyılı İnşa Edecekler" teması ile program düzenlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul milletvekilleri, davetliler ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ödemenin yapılacağını belirterek, "Emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle emeklilerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan Emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması, şahsen bizim de içimize sinmeyen bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdur. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimiz de bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gereken düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdik.

Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklilerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız" dedi.