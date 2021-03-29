Geri Dönüşüm İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Geri Dönüşüm İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Geri dönüşüm atıklarının tesise getirilmesi, ayrıştırılması ve dönüştürülmesi işlemlerinde çalışan kişidir.

Geri Dönüşüm İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Geri Dönüşüm İşçisi Maaşları

Geri Dönüşüm İşçisi maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.600 TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Geri Dönüşüm İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Geri Dönüşüm İşçisi Ne İş Yapar?

Geri Dönüşüm İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Tesise getirilen ürünleri renklerine göre ayırmak,

b)Agromel vasıtası ile ürünleri kırılmasına nezaret etmek,

c)Atıkların helezon makinesi vasıtası ile granül makinesine aktarmak,

d)Granül makinesinde farklı sıcaklıklarda eritme işlemi yapılmasını sağlamak,

vb görev ve işlemleri yapmak

Geri Dönüşüm İşçisi Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu ise Çöpçülerdir.

Geri Dönüşüm İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Geri Dönüşüm İşçisi mesleğinin meslek kodu 9612.03 olarak belirlenmiştir

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