German Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Contreras 25 Ağustos 2000 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Germán Eduardo Contreras Puentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Contreras Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Contreras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Estudiantes de Mérida futbol takımında oynamaktadır. Estudiantes de Mérida takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. German Contreras'nin Estudiantes de Mérida ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Estudiantes

22 Eylül 2022 yılında Ap. Larisas

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes

German Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Contreras şuan Estudiantes de Mérida takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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