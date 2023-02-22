German Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Herrera 5 Şubat 1993 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Germán Andrés Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Herrera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. German Herrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. German Herrera'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

German Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Boca Unidos

1 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2019 yılında Boca Unidos

1 Ağustos 2019 yılında Almagro

12 Ekim 2020 yılında Boca Unidos

1 Nisan 2021 yılında Olymp. Volou

24 Ağustos 2021 yılında Panelefsiniakos

7 Eylül 2022 yılında Apollon Smyrnis

German Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Herrera şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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