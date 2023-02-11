German Salort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Salort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Salort adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Salort Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Salort 14 Ekim 1988 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Salort Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.German Salort, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. German Salort'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Salort Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Salort isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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German Salort Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Salort futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Instituto AC

1 Ocak 2012 yılında General Paz Jrs

14 Temmuz 2012 yılında Central Norte

1 Temmuz 2013 yılında Alumni

1 Ocak 2015 yılında ACyD Altos Hornos Zapla

1 Ocak 2016 yılında Agropecuario

1 Temmuz 2019 yılında Instituto AC

30 Haziran 2020 yılında Agropecuario

1 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

German Salort Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Salort şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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