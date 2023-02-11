German Voboril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Voboril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Voboril adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Voboril Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Voboril 5 Mayıs 1987 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Germán Ariel Voboril şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Voboril Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. German Voboril, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. German Voboril'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Voboril Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

German Voboril isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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German Voboril Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Voboril futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2011 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2011 yılında San Lorenzo

11 Ağu 2014 yılında Racing Club

23 Temmuz 2016 yılında Newell's

30 Haziran 2017 yılında Racing Club

27 Temmuz 2017 yılında U. Católica

11 Şubat 2019 yılında U. Concepción

20 Ocak 2020 yılında San Martín (T)

16 Ekim 2020 yılında CA Mitre

German Voboril Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Voboril şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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