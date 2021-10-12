Germanist ne demek, TDK'ya göre Germanist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Germanist ne demek? Germanist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Germanist kelimesi. Peki Germanist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Germanist nedir, Germanist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GERMANİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Germanist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Germanist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Germanist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cermen dilleri uzmanı

