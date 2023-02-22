Geron Tocka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geron Tocka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geron Tocka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geron Tocka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geron Tocka 16 Ağustos 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geron Tocka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Geron Tocka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Geron Tocka'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Geron Tocka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geron Tocka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geron Tocka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geron Tocka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PO N. Kallikr.

7 Ağustos 2020 yılında Banska Bystrica

6 Ekim 2020 yılında PO Triglias

10 Ağustos 2021 yılında Iraklis

Geron Tocka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geron Tocka şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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