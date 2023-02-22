Geronimo Bortagaray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Bortagaray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geronimo Bortagaray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geronimo Bortagaray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geronimo Bortagaray 5 Ağustos 2000 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gerónimo Bortagaray Derregibus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geronimo Bortagaray Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geronimo Bortagaray, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geronimo Bortagaray'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Geronimo Bortagaray Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gerobortagaray/

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Geronimo Bortagaray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geronimo Bortagaray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Geronimo Bortagaray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geronimo Bortagaray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Wanderers

3 Ağustos 2020 yılında Villa Española

31 Aralık 2020 yılında Wanderers

11 Ocak 2022 yılında Danubio FC

25 Ocak 2023 yılında PAS Giannina

Geronimo Bortagaray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geronimo Bortagaray şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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