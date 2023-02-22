Gertin Hoxhalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gertin Hoxhalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gertin Hoxhalli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gertin Hoxhalli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gertin Hoxhalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gertin Hoxhalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gertin Hoxhalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gertin Hoxhalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gertin Hoxhalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gertin Hoxhalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gertin Hoxhalli 5 Kasım 1996 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γκερτίν Χοτζάλλι şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gertin Hoxhalli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gertin Hoxhalli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Gertin Hoxhalli'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gertin Hoxhalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gertin Hoxhalli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gertin Hoxhalli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gertin Hoxhalli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Panachaiki

24 Temmuz 2015 yılında AE Larisa

8 Ağustos 2017 yılında GS Kallithea

30 Haziran 2018 yılında AE Larisa

12 Şubat 2020 yılında GS Kallithea

3 Eylül 2021 yılında AO Egaleo

Gertin Hoxhalli kimdir

Gertin Hoxhalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gertin Hoxhalli şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Gertin Hoxhalli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U19 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gertin Hoxhalli nereli

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