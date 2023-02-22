Gervinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gervinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gervinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gervinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gervinho 27 Mayıs 1987 tarihinde Anyama şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Gervais Lombe Yao Kouassi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gervinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gervinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gervinho'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gervinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GervinhOfficial

http://www.instagram.com/gervinhofficial/

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http://www.facebook.com/Gervinho/

Gervinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gervinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gervinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gervinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında KSK Beveren U19

1 Temmuz 2005 yılında KSK Beveren

1 Temmuz 2007 yılında Le Mans UC 72

21 Temmuz 2009 yılında LOSC Lille

12 Temmuz 2011 yılında Arsenal

8 Ağustos 2013 yılında Roma

26 Ocak 2016 yılında HB CFFC

1 Şubat 2017 yılında HB FC Res.

29 Haziran 2017 yılında HB CFFC

17 Ağustos 2018 yılında Parma

1 Temmuz 2021 yılında Trabzonspor

16 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Gervinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gervinho şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gervinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASEC Mimosa, Toumodi FC, Beveren

Fildişi Sahili takımında 10 numaralı formasıyla 25 Ocak 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 88 maçta 23 gol atmıştır.

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