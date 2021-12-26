GESTAŞ AŞ duyurdu! Fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal

GESTAŞ AŞ, Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine 27 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına dolayısıyla programdan kaldırıldığı ifade edildi.

GESTAŞ AŞ, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.