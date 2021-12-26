GESTAŞ AŞ duyurdu! Fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 27 Aralık Pazartesi günü Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
GESTAŞ AŞ, Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine 27 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına dolayısıyla programdan kaldırıldığı ifade edildi.
GESTAŞ AŞ, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.