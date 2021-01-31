Gestaş duyurdu: Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal
Meteoroloji'nin Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini duyurmasının ardından tedbir amacıyla Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Kuzey Ege Denizi´nde yarın için beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılacak olan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği açıkladı..
İPTAL OLAN SEFER LİSTESİ
Yapılan duyuruya göre; Gökçeada’dan saat 07.00, 13.00, 17.00, 22.00 Kabatepe’den 09.00, 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada’dan ise 07.15, 11.00, 17.00 ile Geyikli’den 08.00, 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.