Geylan: “Liyakat ölçüleri esasına dayalı bir yönetici atama sistemi hayata geçirilmelidir"

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu yönetiminin bir gruba mensubiyet üzerinden tanzim edilmemesi, eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda ve sadece liyakat ölçüleri esasına dayalı bir yönetici atama sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanan "2023 Eğitim Vizyon" belgesinde taahhüt edildiği şekliyle Milli Eğitim Bakanlığında liyakat ve adaletin esas alındığı bir yönetici atama sistemi ihdas edilmesi gerektiğini belirtti. Geylan, "Hiç kimse ve hiçbir grubun doymaz iştahını tatmin etme kaygısına düşmeden, mülakat ahlaksızlığıyla kul hakkı yiyenlerin bir daha aynı cüreti gösteremeyeceği, eğitim çalışanlarının ayrıştırılmayacağı ve devlete güvenin yeniden sağlanacağı adil bir sistem herkes tarafından sahiplenilecektir. Bir kamu yöneticisinin sadakat göstereceği tek merci devlettir. Kamusal alanın birilerinin tarlası gibi görüldüğü, kamu yönetiminin bir gruba mensubiyet üzerinden tanzim edildiği kirli düzenin bu ülkeyi nerelere sürüklediğini acı şekilde tecrübe ettik" dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığı ehliyetin katledileceği durumlara artık tahammül etmemelidir" diyen Geylan şunları kaydetti:

"Hele ki yıllardır mesleğine aşık ve kabiliyetli on binlerce eğitimciyi tasfiye eden ve devletine küstüren hastalıklı anlayışları adeta ödüllendirecek yeni inisiyatiflere de asla müsamaha göstermemelidir. Hükümet etme vebalini taşıyanlar kul hakkı yiyerek semirenlerin kuru gürültüsüne pabuç bırakmamalı, eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda ve sadece liyakat ölçüleri esasına dayalı bir yönetici atama sistemini hayata geçirmelidir. Eğitim çalışanları dikkat ve titizlikle takip ediyor."