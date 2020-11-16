Gezegenler burçları nasıl etkiler?

Doğum haritaları incelenirken gezegenlerin haritadaki konumu, kişinin bu yaşamında sahip olacağı kısmeti anlamada oldukça önemlidir. Gezegenlerin konumu yükselen burca göre yani 1. eve göre belirlenir. Buna göre kişinin doğum saati esas belirleyicidir, denilebilir.

Dolayısıyla gezegenlerin burçları etkilemesi akla kişinin öz burcuna göre gezegen etkilerinin araştırılmasını getirse de bu pek sağlıklı olmayacaktır. Gezegen etkileri deyince ilk olarak, öz burçtan ziyade, yükselene göre konumları dolayısıyla yükseleni nasıl etkileyeceklerinin; ikinci olarak da bulundukları ev ve burçlardaki etkinliklerinin araştırılması gerekmektedir.

1.Eve Düşen Gezegenler

Köşe (kardinal) bir ev olan 1. ev (yükselen burcun evi), kişinin fiziksel görüntüsüne, kimliğine ve hayatı algılayış biçimine dair pek çok şey söyler. 1. evde yer alan bir gezegen, kişinin sağlığını, kişiliğini ve hayattaki şansının niteliğini açıklar. Buradaki bir Venüs kişiye, doğuştan şanslılık verebileceği gibi Mars ise bedensel rahatsızlıkları ve sakatlıkları anlatabilir. Burada yer alan kuşak gezegenlerinden Plüton, kişinin hayat sınavının çok ağır olduğunu anlatabilir. Yükselen burçta yer alan bir Güneş ise kişiye ün, şöhret ve sürekli başarılar sağlayabilir.

Malefik ve Benefik Gezegenler

Gezegenlerin burçlara etkilerini anlamaya çalışırken gezegenlerin doğalarını da bilmek gerekir. Astroloji gezegenleri doğaları gereği iki gruba ayırır. Malefik gezegenler olumsuz nitelikte çalışan gezegenlerdir. Diğer adıyla kötücül gezegenler diye de geçen malefikler, Mars ve Satürn’dür. Haritada hangi ev ve burçta olursa olsunlar harita sahibi için zorlayıcı, baskılayıcı, mücadeleci etkiler ortaya çıkarırlar. Bu anlamda işleri yokuşa süren gezegenlerdir denilebilir. Tabii ki bu gezegenlerin iyi tarafları da vardır.

Kişinin karşısına çıkan sorunlarla mücadele etme kapasitesini gösterdikleri gibi hangi karmik derslerden geçip olgunlaşacaklarını da gösterirler. Benefik gezegenler küçük şans gezegeni Venüs ve büyük iyicil olarak kabul edilen Jüpiter’dir. Bu iki gezegen harita sahibinin bu hayatındaki şansını gösterirler. Nelerde iyi olduğunu, neleri sevdiğini, nelerden yana şanslı olduğunu anlatır. Benefikler yani diğer adıyla iyicil gezegenler kişinin hayatına rahatlık, konfor ve şans getirirler.

Kuşak Gezegenleri

Haritada sadece Venüs, Mars gibi kişisel gezegenler yoktur. Bir burçta yaklaşık 7-13 sene arası kalan ve dolayısıyla nesilleri etkileyen gezegenler de mevcuttur. Bu gezegenler kuşak gezegenleri olarak da anılan Uranüs, Neptün ve Plüton’dur. Bu gezegenlerin doğası toplumların, devletlerin ve dönemlerin ruhunu anlamaya çalışırken oldukça açıklayıcı bilgiler verirler. Doğum haritalarında kişisel gezegenlerle etkileşim halinde olan kuşak gezegenleri kişinin algılama kapasitesini arttırır. Örneğin, Venüs ile altmış derecelik açı yapan bir Neptün kişinin sanatsal yeteneklerini arttırır.

Geniş bir hayal gücü vaat eden bu yerleşimde kişi ne yaparsa yapsın estetik kaygılarla yapacak ve sosyal olayları, çevresini ve hayatı sanatçı gözüyle algılayacaktır. Çünkü Neptün, derin ruhsal kavrayışları, inançları, hayal gücünü anlatır. Diğer kuşak gezegenlerine bakarsak, Uranüs, sosyal hareketliliği, bilimi, icatları, devrim niteliğindeki olayları; Plüton ise köklü dönüşümleri anlatır. Genellikle sarsıcı, baskılayıcı olaylarla birlikte gelen bu dönüşümler savaşları, sistemlerin yıkılışını, bir devrin kapanıp diğerinin açılmasını işaret eder.