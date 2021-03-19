Gezi Parkı için flaş karar: Mülkiyeti İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Tapuda yer alan bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen ve mülkiyet haları İBB'de bulunan İstanbul'un Taksim ilçesindeki Gezi Parkı'nın, geçtiğimiz hafta alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği öğrenildi.

'...VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI, MAZBUT VAKFINA DEVROLUNUR'

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre, Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesine dayandırılan devir işlemine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Söz konusu maddede “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” ifadesi yer alıyor.

'OSMANLI'DAN KLAMA TAPU EVRAKLARI VAR'

Herhangi bir taşınmaz üzerinde vakıflara ait bir mal varsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü, buna dayanarak geri tescil talep edebiliyor. Bu hak, belediyeye, özel idareye veya Hazine’ye geçmiş tüm taşınmazlar için geçerli.

Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elinde, Gezi Parkı için Osmanlı dönemine ait tapu kayıtlarına dayanan belgeler de bulunduğu iddia edildi.